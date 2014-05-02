Перепечатать текст журнала с фотографий.

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Редактирование и КорректураЗавершен22 заявки260 просмотров
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Текст хорошо читаемый. Все остальные ньюансы после выбора исполнителя.

Вложил пару страниц для ознакомления. Всего будет около 90 страниц А5.

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10 лет назад
fun_duk
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Zmeika89
Ирина 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$15
7 дней
С Ириной работать одно удовольствие! К работе подошла достаточно ответственно и добросовестно!Выполнила раньше заявленного срока. И цена за работу приемлемая! Всем рекомендую!
Денис замечательный заказчик! Задача поставлена четко, все рабочие моменты решаются быстро и корректно, очень приятно и общаться и работать с ним. Сотрудничеством осталась очень довольна, буду ждать еще заказов!
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