Необходимы исполнители для редактирования статей

$250
Редактирование и КорректураЗакрыт65 заявок664 просмотра
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Здравствуйте!

Необходимо несколько работников по редактированию текстов различной тематики (в основном это красота и здоровье, туризм, кулинария, финансы)

Тексты — переводы на русский с английского, нужна качественная редактура (чтобы тексты были читабельны, уникальность впринципе уже есть)

1 заказ — 15 статей — 200 руб.

Эти статьи небольшие (побдробнее в ЛС)

Количество заказов неограничено. Т. е., я отправляю Вам статьи, Вы их редактируете, я проверяю, оплачиваю (если все в порядке) и высылаю следующий заказ.

1 заказ нужно выполнять в течение 3–4 дней.

Нужны ответственные и грамотные люди.

10 лет назад
JustPositive
Инна 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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