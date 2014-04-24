Доработка текста

В каталоге Sobi2 нужно проверить и обновить цены у 192 товарных позиций по прайсу в excel Некоторые товары нужно будет скопировать в другие категории для задания отличий в ценах На сайте и в прайсе названия совпадают не ...
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