Доработка текста

Редактирование и КорректураЗакрытнет заявок119 просмотров
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Нужен человек который занимается написанием Бизнес планов, Коммерческих предложений. Уже есть текст нежно проверить его профессионалу в в этом направлении, подкорректировать и добавить от себя правильные слова или переделать его.

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10 лет назад
Zamaraev4242
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад