Требуется редактор|рерайтер на проектные работы

Редактирование и КорректураЗакрыт15 заявок406 просмотров
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Задача: наполнение сайта на cms word press предоставленными статьями + копирайт и рерайт материала под заданные ключевые слова для размещения на сайте! Оплата сдельная! Тематики: хостинги и финансы

10 лет назад
pclux
Игорь 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад