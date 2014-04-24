Текст 339 стр распознать и тщательно вычитать

$50
Редактирование и КорректураЗакрыт5 заявок152 просмотра
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339 страниц – распознать и тщательно вычитать

Качество фотографий хорошее, одну из них прилагаю к проекту в качестве образца.

Никаких картинок, сплошной текст.

Пожалуйста, сразу указывайте вашу цену за всю работу.

10 лет назад
kust
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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