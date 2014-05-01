Набор в команду транскрибаторов

Набор транскрибаторов в команду на периодические заказы.

Суть в том, что мне нужны люди, которые оперативно смогут расшифровать аудиозаписи в текст.

Цена фиксированная - 5 рублей за минуту.

Желающие работать, оставляйте заявки. В заявке нужно указать Ваш скайп или почту. Те, кто оставит скайп имеет вероятность получить работы намного больше других в виду оперативности в скайпе. Почта - это второй вариант, но тоже оставляйте заявки, может пригодится.