Набор в команду транскрибаторов

Редактирование и КорректураЗавершен39 заявок600 просмотров
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Набор транскрибаторов в команду на периодические заказы.

Суть в том, что мне нужны люди, которые оперативно смогут расшифровать аудиозаписи в текст.

Цена фиксированная - 5 рублей за минуту.

Желающие работать, оставляйте заявки. В заявке нужно указать Ваш скайп или почту. Те, кто оставит скайп имеет вероятность получить работы намного больше других в виду оперативности в скайпе. Почта - это второй вариант, но тоже оставляйте заявки, может пригодится.

10 лет назад
ArtemV
Артем 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
NurgulSultanova
36 летОАЭ
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$100
30 дней
Отличный исполнитель. Выполняет транскрибацию и другие виды работ очень быстро и качественно. На связи постоянно!
Отличный заказчик. Конкретно поставленная задача. Помощь, предоставление полной информации. Артем всегда на связи, поэтому к нему можно обратиться с вопросом в любое время. Побольше бы таких заказчиков! Рада сотрудничать с Вами!