Корректура с возможной незначительной редактурой

Есть текст интернет-тематики разбит на блоки примерно по 20-30 тыс. знаков. Всего таких блоков 10. Нужно категорически внимательным образом все вычитать исправив все пунктуационные, орфографические и смысловые ошибки. В некоторых моментах, возможно, помимо корректуры нужно будет чуть подредактировать плавность мысли.

Всего нужно несколько человек для оперативного исполнения. Оставляйте заявку, если готовы обработать минимум 20 тыс. знаков. В заявке нужно указывать стоимость за 1 тыс и сроки на выполнение одного блока.

К качеству очень требовательны.

PS Указание количества ошибок в этом тексте будет хорошим плюсом при выборе