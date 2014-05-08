Корректура с возможной незначительной редактурой

Редактирование и КорректураЗавершен14 заявок339 просмотров
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Есть текст интернет-тематики разбит на блоки примерно по 20-30 тыс. знаков. Всего таких блоков 10. Нужно категорически внимательным образом все вычитать исправив все пунктуационные, орфографические и смысловые ошибки. В некоторых моментах, возможно, помимо корректуры нужно будет чуть подредактировать плавность мысли.

Всего нужно несколько человек для оперативного исполнения. Оставляйте заявку, если готовы обработать минимум 20 тыс. знаков. В заявке нужно указывать стоимость за 1 тыс и сроки на выполнение одного блока.

К качеству очень требовательны.

PS Указание количества ошибок в этом тексте будет хорошим плюсом при выборе

10 лет назад
bigroll
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
ElizavetaIvanova
Елизавета 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$20
2 дня
Елизавета блестяще справилась с задачей по корректуре, а временами и редактуре, текста связанного с интернет тематикой. И это все несмотря на относительно молодой возраст её аккаунта. Работа выполнена быстро и аккуратно. На необходимость правок реагирует адекватно. Рекомендую.
Было интересно и приятно поработать! Николай четко обозначил задачу, оперативно отвечал на вопросы, оплатил работу в срок. Рекомендую.
Tatjana_M
Татьяна 
61 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
19 часов назад
10 лет назад
$100
2 дня
Татьяна - это тот редкий случай, когда от сотрудничества с новым исполнителем сразу получаешь не только качественный продукт, но и простое человеческое удовольствие. С задачей по корректуре и редактуре текста справилась очень быстро и качественно. За несколько дней смогла превратить кашу из более чем 200к знаков в осмысленный текст. При выполнении задачи инициативна, что позволяет сделать конечный продукт еще чуточку лучше. Рекомендую. Очень:).
Один из тех работодателей, с кем приятно работать. Четкая постановка задачи, оперативное снятие вопросов, доброжелательная атмосфера в работе - что еще нужно исполнителю? Ах да, своевременная оплата. И тут все на высоте. Рекомендую.