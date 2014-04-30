100 статей для Joomla-сайта

Редактирование и КорректураЗакрыт2 заявки239 просмотров
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Привести в порядок примерно 100 статей на сайте - 5 руб статья.

1. Создать вводные части, где нет.

2. Добавить seo-параметры

3. Выделить ключевые слова

4. Где требуется поправить формат

Joomla
10 лет назад
lik12
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад