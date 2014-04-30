Выбрать и нарезать фотографии + дать описание.

$140
Редактирование и КорректураЗакрыт21 заявка400 просмотров
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Я даю урлы магазинов (на конкретные категории), Вам необходимо выбрать определенное количество товаров, к каждому товару выбрать лучшее фото, вырезать размером 500*500 и наложить логотип, а также написать описание из карточки товара (название, характеристики, цвет, производитель, цена и т.п.).

1000 товаров = 1000 фото + 1000 описаний = 5.000 рублей.

10 лет назад
webpointer
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад