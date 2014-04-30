Выбрать и нарезать фотографии + дать описание.

Набор транскрибаторов в команду на периодические заказы. Суть в том, что мне нужны люди, которые оперативно смогут расшифровать аудиозаписи в текст. Цена фиксированная - 5 рублей за минуту. Желающие работать, оставляйте заявки. В заявке нужно указать Ваш скайп ...