Здравствуйте! Мне нужно перевести файл из PDF в WORD для правок. Всего 12000 страниц. Заявку оставлять только в проекте. Файл отправлю только исполнителю.
Сортировщик информации о товарах интернет-магазина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подработка для всех, кто может внимательно сортировать информацию о товарах интернет-магазина. Нужно на сайте расставлять по правильным рубрикам поступающие на продажу товары.
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