Сортировщик информации о товарах интернет-магазина

Редактирование и КорректураЗакрыт35 заявок370 просмотров
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Подработка для всех, кто может внимательно сортировать информацию о товарах интернет-магазина. Нужно на сайте расставлять по правильным рубрикам поступающие на продажу товары.

10 лет назад
nina777xxx
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад