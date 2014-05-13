Перевести из PDF в WOR

Редактирование и КорректураЗавершен17 заявок310 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! Мне нужно перевести файл из PDF в WORD для правок. Всего 12000 страниц. Заявку оставлять только в проекте. Файл отправлю только исполнителю.

10 лет назад
ArchP
32 годаИспания
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Hikary
Елена 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$300
1 день
Несмотря на большой объём работы Елена справилась на отлично. Порадовало соблюдение всех сроков и отличная коммуникация. С удовольствием продолжу дальнейшее сотрудничество. Рекомендую всем работодателям.
Сотрудничеством с Петром довольна. Никаких нареканий нет. Постановка задачи четкая и ясная. Оплата вовремя. Рекомендую