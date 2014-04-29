Корректировка текстов для сайта

Редактирование и КорректураЗакрыт26 заявок274 просмотра
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Проверка текстов на наличие грамматических и стилистических ошибок.

Тестовое задание!

В заявке указывайте цену.

10 лет назад
wsm
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад