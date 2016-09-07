DanilovAleksej

Требуется: 1. составить структуру лендинга 2. подготовить продающий текст Подробности обсудим в скайпе предоплата 50%
Копирайтинг1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
Требуется: 1. составить структуру лендинга 2. подготовить продающий текст Подробности обсудим в скайпе предоплата 50%
Требуется изготовить дизайн лендинг-пейдж на услуги косметологической клиники. Прототип и фирменный стиль имеется. Кейсы предыдущих работ обязательны!
Требуется специалист для продвижения салона красоты в YouTube Портфолио обязательно!
Требуется специалист для настройки таргетированной рекламы салона красоты в VK, FB, Insta Портфолио обязательно