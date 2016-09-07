DanilovAleksej

Алексей DanilovAleksej

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$160
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Olga-Urban
Ольга 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$160
10 баллов
9 лет назад
Продающий текст для лендинга по косметологии
Спасибо большое Алексею за проект, который был интересен не только с теоретической, но и с практической стороны. Рекомендую заказчика, как ответственного, вежливого и весьма образованного человека, который подходит к делу с большой долей ответственности и знает, что хочет получить в итоге. Искренне желаю Алексею удачи и процветания! Надеюсь, потенциальные клиентки сайта оценят наши старания!
Очень грамотный специалист! Чувствует что я хотел получить от работы и все сделала точно в срок! Спасибо большое, Ольга!
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