DanilovAleksej

Спасибо большое Алексею за проект, который был интересен не только с теоретической, но и с практической стороны. Рекомендую заказчика, как ответственного, вежливого и весьма образованного человека, который подходит к делу с большой долей ответственности и знает, что хочет получить в итоге. Искренне желаю Алексею удачи и процветания! Надеюсь, потенциальные клиентки сайта оценят наши старания!