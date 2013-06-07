У нас есть сайт http://smedia-group.ru/ , двигается очень плохо. Хотим создать три одностраничных сайта (один - два товара на каждом) с продвижением. Интересуют цены и сроки.
Сайты «под ключ»16 заявок
Закрыт
11 лет назад
У нас есть сайт http://smedia-group.ru/ , двигается очень плохо. Хотим создать три одностраничных сайта (один - два товара на каждом) с продвижением. Интересуют цены и сроки.
Здравствуйте! Требуется заменить движок работающего сайта с UMI CMS на Wordpress, цена сроки?
Компания занимается световыми панелями, сайт http://smedia-group.ru/, необходимо выйти в первую десятку по ключевым словам: световые панели и т.п.