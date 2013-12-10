Datasite

Олег Datasite

 
44 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Разработка сайтов/интернет-магазинов/электронных каталогов.

Техническая поддержка.

Оптимизация и продвижение.

Цены обсуждаются исходя из ТЗ Заказчика.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
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  • Разработка сайта

    Требуется программист с опытом для доработки проекта на Битрикс, также потребуется разработка проекта с нуля либо на Битрикс либо на другой cms на базе php/MySQL с учётом адаптивности, css, js и тд. Рассматривается Исполнитель из Москвы, ...

    PHPMySQLCSS
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенос сайта с/на Битрикс

    Задача: перенос данных интернета-магазина с Битрикс.Малый бизнес, на Битрикс.Бизнес. В процессе переноса необходимо сохранить структуру, данные (тексты, урлы и тд), дизайн. Возможно потребуются некоторые доработки функционала. Задача усложняется тем, что было внесено много изменений разными программистами. ...

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Исправление ошибок в php и js коде

    В CMS на базе php+mysql+smarty необходимо внести правки/исправить ряд ошибок в коде. Постараюсь максимально подробно пояснить суть работы модулей и какие в них есть ошибки. При успешном решении задач возможно постоянное сотрудничество.

    PHPMySQL
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка сайта на Битрикс

    Необходимо доработать действующий интернет-магазин на базе Битрикс. Перечень основных задач и доработок:  - поиска по каталогу;  - личный кабинет;  - корзина (привязка систем онлайн оплаты);  - смена шаблонов сайта+адаптивная вёрстка (макеты свёрстаны на 90% без интеграции функциональных элементов);  - интеграция ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Поддержка сайта на ASPx

    Задача: поддержка сайта туроператора на asp, потребуется доработка CMS (самописная) по ТЗ. На сайте присутствует ПО Мастер-Тур. Рассматривается удалёнка, предпочтение отдаётся кандидатам имеющим опыт работы с выше указанным ПО, желательно из Москвы, так как не исключается ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
draks2017
Дмитрий 
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Доработка сайта на Битрикс
Хороший заказчик
С Дмитрием приятно работать! Все задачи были решены оперативно и профессионально. Рекомендую!
Ответный отзыв
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$160
10 баллов
10 лет назад
Дверка
Спасибо за приятное сотрудничество!
Всегда приятно работать с профессионалом! Всё оперативно, качественно и со знанием дела! Спасибо!
Ответный отзыв