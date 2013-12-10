Требуется программист с опытом для доработки проекта на Битрикс, также потребуется разработка проекта с нуля либо на Битрикс либо на другой cms на базе php/MySQL с учётом адаптивности, css, js и тд. Рассматривается Исполнитель из Москвы, ...
Разработка сайтов/интернет-магазинов/электронных каталогов.
Техническая поддержка.
Оптимизация и продвижение.
Цены обсуждаются исходя из ТЗ Заказчика.
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Задача: поддержка сайта туроператора на asp, потребуется доработка CMS (самописная) по ТЗ. На сайте присутствует ПО Мастер-Тур. Рассматривается удалёнка, предпочтение отдаётся кандидатам имеющим опыт работы с выше указанным ПО, желательно из Москвы, так как не исключается ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Описание страниц каталога и брендов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад