DimaOrlovcom

С каждым днем бизнес в данной сфере набирает обороты. Подобный проект еще не реализован. Довольно простой в разработке аукцион, способный в быстрые сроки стать популярным и приносящим прибыль.
Орлов Дима DimaOrlovcomDimaOrlovcom
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Для разработки игры о защите окружающей среды от всемирного потепления требуется программист. Игра на IOS, Android. Несколько персонажей спасают окружающую среду (и сами себя, так как они животные) от всемирного потепления. Интересная идея прохождения. Очень актуальная тема дает ...Разработка игр6 заявокЗакрыт8 лет назад
В поиске дизайнера/художника для разработки игры о защите окружающей среды. Тема очень актуальная, это позволит хорошо прорекламировать игру. Идея интересная. В команде 3 человека. Связь для подробностей:Разработка игр1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день! В поиске программиста для создания сайта-лотереи Counter-Strike! Интересная идея, есть международные аналоги. В России конкурентов мало.Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищем ajax программиста и actionscript программиста !!! срочно!СПБ Дмитрий, 89043345149 http://vkontakte.ru/dimaorlovВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад