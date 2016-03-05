DimaOrlovcom

Для разработки игры о защите окружающей среды от всемирного потепления требуется программист. Игра на IOS, Android. Несколько персонажей спасают окружающую среду (и сами себя, так как они животные) от всемирного потепления. Интересная идея прохождения. Очень актуальная тема дает ...