Разработка игры о защите окружающей среды

Для разработки игры о защите окружающей среды от всемирного потепления требуется программист.

Игра на IOS, Android.

Несколько персонажей спасают окружающую среду (и сами себя, так как они животные) от всемирного потепления. Интересная идея прохождения.

Очень актуальная тема дает большую возможность для раскрутки игры. Уже сейчас идет работа над дизайном игры. В команде работают дизайнер и маркетолог.