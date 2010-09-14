Модуль под OpenCart 2.0!!! Нужна ТОЧНАЯ, на все 100% копия модуля фильтра "Подбор аккумулятора" с akb96[точка]ru. И "По авто", и "По характеристикам". Обратите внимание, что фильтр также располагается сквозняком в каталоге товаров (блок слева).
Студия 61 - это ростовская (61-й регион) компания, входящая в международное объединение WEB-студий и профессионалов широкого профиля деятельности. Наши специалисты принимали участие в разработке сотен Интернет-решений - от сайтов-визиток и порталов до сложных систем управления предприятиями (включая CRM/ERP). С нами сотрудничают лучшие дизайнеры, программисты, SEO-специалисты из Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других городов России.
Многие из наших сотрудников и партнеров заслужили международное признание и похвалу своих работ, а также удостоены наград FDesignAward и IDEA. Некоторые из наших дизайнов продаются в крупнейшем Интернет-магазине шаблонов готовых сайтов - TemplateMonster.com.
За долгие годы работы мы выработали привычку всегда быть честными с нашими клиентами, чтобы все работы, которые мы выполняем, были «прозрачны» (+ понятны) для заказчика и максимально эффективны. К сожалению, не все WEB-студии идут этим же путем, обещая партнерам «золотые горы» и в итоге обиженные/разочарованные/обманутые компании обращаются к профессионалам!...к нам!
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо простенькое приложение диктофона для Android. Записанный звук пересылается по Wi-Fi (если есть wi-fi соединение, то загружается сразу на сервис, иначе загрузка откладывается). Настройки и возможности: Установка максимального размера файла записи. Запись в спящем (фоновом) ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходима некая база товаров/услуг с возможностью импорта данных в нее через CSV/XML/YML. Аналоги: http://www.nadavi.ru/ http://tiu.ru/ http://www.e-katalog.ru/ Жду Ваших откликов на предложение и ориентировочную стоимость!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад