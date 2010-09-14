Студия 61 - это ростовская (61-й регион) компания, входящая в международное объединение WEB-студий и профессионалов широкого профиля деятельности. Наши специалисты принимали участие в разработке сотен Интернет-решений - от сайтов-визиток и порталов до сложных систем управления предприятиями (включая CRM/ERP). С нами сотрудничают лучшие дизайнеры, программисты, SEO-специалисты из Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других городов России.

Многие из наших сотрудников и партнеров заслужили международное признание и похвалу своих работ, а также удостоены наград FDesignAward и IDEA. Некоторые из наших дизайнов продаются в крупнейшем Интернет-магазине шаблонов готовых сайтов - TemplateMonster.com.

За долгие годы работы мы выработали привычку всегда быть честными с нашими клиентами, чтобы все работы, которые мы выполняем, были «прозрачны» (+ понятны) для заказчика и максимально эффективны. К сожалению, не все WEB-студии идут этим же путем, обещая партнерам «золотые горы» и в итоге обиженные/разочарованные/обманутые компании обращаются к профессионалам!...к нам!