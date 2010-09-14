Dimon62

Дмитрий Dimon62

 
39 летРоссия/Ростов-на-Дону
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Студия 61 - это ростовская (61-й регион) компания, входящая в международное объединение WEB-студий и профессионалов широкого профиля деятельности. Наши специалисты принимали участие в разработке сотен Интернет-решений - от сайтов-визиток и порталов до сложных систем управления предприятиями (включая CRM/ERP). С нами сотрудничают лучшие дизайнеры, программисты, SEO-специалисты из Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других городов России.

Многие из наших сотрудников и партнеров заслужили международное признание и похвалу своих работ, а также удостоены наград FDesignAward и IDEA. Некоторые из наших дизайнов продаются в крупнейшем Интернет-магазине шаблонов готовых сайтов - TemplateMonster.com.

За долгие годы работы мы выработали привычку всегда быть честными с нашими клиентами, чтобы все работы, которые мы выполняем, были «прозрачны» (+ понятны) для заказчика и максимально эффективны. К сожалению, не все WEB-студии идут этим же путем, обещая партнерам «золотые горы» и в итоге обиженные/разочарованные/обманутые компании обращаются к профессионалам!...к нам!

  • OpenCart 2.0 модуль фильтр

    Модуль под OpenCart 2.0!!! Нужна ТОЧНАЯ, на все 100% копия модуля фильтра "Подбор аккумулятора" с akb96[точка]ru. И "По авто", и "По характеристикам". Обратите внимание, что фильтр также располагается сквозняком в каталоге товаров (блок слева).

    OpenCart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Диктофон для Android

    Необходимо простенькое приложение диктофона для Android. Записанный звук пересылается по Wi-Fi (если есть wi-fi соединение, то загружается сразу на сервис, иначе загрузка откладывается). Настройки и возможности: Установка максимального размера файла записи. Запись в спящем (фоновом) ...

    Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходим агрегатор товаров/услуг (прайс-каталог)

    Необходима некая база товаров/услуг с возможностью импорта данных в нее через CSV/XML/YML. Аналоги: http://www.nadavi.ru/ http://tiu.ru/ http://www.e-katalog.ru/ Жду Ваших откликов на предложение и ориентировочную стоимость!

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад