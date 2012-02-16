Есть приложение для android (виртуальная галерея), сделанное на конструкторе. Необходимо доработать его программную часть, т.е. дизайн, меню и т.п. остается, нужно добавить необходимый функционал.
Диктофон для Android
Необходимо простенькое приложение диктофона для Android. Записанный звук пересылается по Wi-Fi (если есть wi-fi соединение, то загружается сразу на сервис, иначе загрузка откладывается).
Настройки и возможности:
Установка максимального размера файла записи.
Запись в спящем (фоновом) режиме.
Смена папки для записи.
Функции паузы / воспроизведения / удаления записи.
Заявки фрилансеров
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