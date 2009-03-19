Необходимо настроить переадресацию с форума PHPBB2 на Xenforo согласно правилам "/forumX.html" redirect to "/index.php/forums/X/" "/topicX.html" redirect to "/index.php/threads/X/" "/topicX#XX" redirect to "/index.php/posts/XX/". Исходные адреса нестандартные, т.к. на форуме ...
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- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Имеется мод меню для форума phpbb3. Он состоит из нескольких файлов (архив во вложении). После заливки файлов на хостинг, установки мода и очистки кэша, появляется белый экран. Методом тестирования выявлен файл, который ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $30
Необходимо создать модуль меню для Joomla 1.5, который будет выводить меню вида http://www.cssplay.co.uk/menus/pro_dropline7.html (полупрозрачное, многоуровневое, т.е. абсолютно такое же)Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $60
Необходимо модернизировать существующую опросную систему phpbb2, т.е. создать мод для форума phpbb2, организующий многовопросные голосования (опросы сразу с несколькими вопросами). Таким образом, в одной теме пользователь должен иметь возможность ответить сразу на все вопросы, нажав ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Отзывы фрилансеров
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HTMLXenForo
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HTMLJoomla
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