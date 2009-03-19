Dirix

Дмитрий Dirix

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Скрипт 301 редиректа для форума

    Необходимо настроить переадресацию с форума PHPBB2 на Xenforo согласно правилам "/forumX.html" redirect to "/index.php/forums/X/" "/topicX.html" redirect to "/index.php/threads/X/" "/topicX#XX" redirect to "/index.php/posts/XX/". Исходные адреса нестандартные, т.к. на форуме ...

    HTMLXenForo
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Исправить код мода меню для форума Phpbb 3

    Имеется мод меню для форума phpbb3. Он состоит из нескольких файлов (архив во вложении). После заливки файлов на хостинг, установки мода и очистки кэша, появляется белый экран. Методом тестирования выявлен файл, который ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модификация опросной системы форума phpbb2

    $60

    Необходимо модернизировать существующую опросную систему phpbb2, т.е. создать мод для форума phpbb2, организующий многовопросные голосования (опросы сразу с несколькими вопросами). Таким образом, в одной теме пользователь должен иметь возможность ответить сразу на все вопросы, нажав ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

gremwiz
Лев 
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Скрипт 301 редиректа для форума
HTMLXenForo
Отличный заказчик. оплата вовремя.
Благодарю за быстро выполненную работу! Деловой подход к работе, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Tkachenko
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Модификация опросной системы форума phpbb2
Все прошло отлично, быстрая оплата, четкое постановление задачи. Рекомендую!
Отличный человек. Прекрасно знает язык php. При возникновении каких-либо проблем, всегда давал исчерпывающие ответы. Было очень приятно с ним работать.
Ответный отзыв
wmdesigner
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Модуль меню для Джумлы 1.5
HTMLJoomla
C Дмитрием приятно работать. Заранее все обсудили в деталях как нужно сделать. Оплачено в полном объеме как договаривались.
Очень добросовестный человек! Сделал все так, как мне было нужно. Приятно было поработать.
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