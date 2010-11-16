Разработка ПО на Delphi, Базы данных, FastReport, SQL, Web, Php, Css
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Имеется хороший опыт работы с БД на Delphi, создание отчетов в FastReport, разработка мультимедийных приложений. Также занимаюсь разработкой web-сайтов (PHP+ MySQL, CSS, JavaScript, верстка xHTML), дизайном. Курсовые и рефераты по программированию.
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Делать качественно и быстро работу для Вас - в Моих интересах!
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Отзывы заказчиков
$33
10 баллов
13 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
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