EddieBowers

Необходимо сверстать новый сайт на платформе Битрикс с переносом материалов со старого сайта. Графика отрисована. Просьба указывать итоговую стоимость проекта и сроки. Внимательно ознакомьтесь с ТЗ!!! Готов ответить на вопросы. Ссылки: 1. ...
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
На сайте http://ecochamber.ru/ слетели новости и др. материалы. При попытке поставить новость, она сохраняется только на главной странице, а при переходы - выход на пустой лист. Сайт написан на JoomlaСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно перевести текст на сайт по продаже часов с русского на английский. Около 320 слов. На проверку будет отдан носителю языка.Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо подобрать и отредактировать фото для сайта по продаже часов (примеры: http://rus-amst.ru/ и http://amst.coolsalles.ru/ ). Сейчас сайт выглядит так: http://rusarmywatch.com/ . Фото часов будут к концу этой недели. Ориентир по фото - охота, рыбалка, активный вид отдыха. ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать на базе любой темы Wordpress, которая поддерживает Woocommerce, сайт аналогичный этому: http://amst.coolsalles.ru/ Сайт делается под 1 товар. Если упрощенно, то тему WP нужно переверстать в вертикальный формат, чтобы при нажатии ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть интернет-магазин на базе WordPress, работает через плагин Woocommerce. Нужно сайт сделать двуязычным с возможностью выбора языка.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть готовый сайт (tktversnab.ru) на wordepress c плагином магазина woocommerce. Нужно подключить систему payonline. Оплата по результатам работы нал/безнал.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад