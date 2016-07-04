EddieBowers

Эдуард EddieBowers

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание сайта

    Необходимо сверстать новый сайт на платформе Битрикс с переносом материалов со старого сайта. Графика отрисована.  Просьба указывать итоговую стоимость проекта и сроки. Внимательно ознакомьтесь с ТЗ!!! Готов ответить на вопросы.  Ссылки: 1. ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод текста на сайт

    Нужно перевести текст на сайт по продаже часов с русского на английский. Около 320 слов. На проверку будет отдан носителю языка.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Графический дизайн сайта

    Необходимо подобрать и отредактировать фото для сайта по продаже часов (примеры: http://rus-amst.ru/ и http://amst.coolsalles.ru/ ). Сейчас сайт выглядит так: http://rusarmywatch.com/ . Фото часов будут к концу этой недели.  Ориентир по фото - охота, рыбалка, активный вид отдыха. ...

    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Landingpage

    Нужно сделать на базе любой темы Wordpress, которая поддерживает Woocommerce, сайт аналогичный этому: http://amst.coolsalles.ru/  Сайт делается под 1 товар.  Если упрощенно, то тему WP нужно переверстать в вертикальный формат, чтобы при нажатии ...

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

evgeniy_igorevic
Евгений 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Перевод текста на сайт
Хороший заказчик: четкое ТЗ, оперативная связь, своевременная оплата. Рекомендую.
Быстро выполнил перевод и довольно качественно, правки со стороны носителя языка были минимальны.
Ответный отзыв
lonerric
Андрей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Подключение PayOnline к шаблонному сайту на WordPress
WooCommerceWordPress
Четкая постановка задачи, быстрая оплата. Рекомендую!
Быстрое исполнение, четкое понимание рабочих процессов, быстрый отклик. Рекомендую!
Ответный отзыв