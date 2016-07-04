EddieBowers

Нужно сделать на базе любой темы Wordpress, которая поддерживает Woocommerce, сайт аналогичный этому: http://amst.coolsalles.ru/ Сайт делается под 1 товар. Если упрощенно, то тему WP нужно переверстать в вертикальный формат, чтобы при нажатии ...