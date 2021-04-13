Edmin777

Никита Ларионов Edmin777

 
28 летРоссия/Кемерово
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Современный и стильный дизайн для вашего бизнеса.

‍♂️ Я не просто делаю дизайн, я много думаю над удобством использования дизайна человеком.

 Мои принципы работы:

✔ Ответственность. Не пропадаю. Всегда на связи

✔ Учитываю ваши предпочтения

✔ Отвечаю на выходных

✔ Полностью погружаюсь в ваш проект, выкладываясь на все 100

✔ Скидки и плюшки постоянным заказчикам

✔ Соблюдаю сроки

Как работаем

✅ Заполняем бриф, обсуждаем проект и изучаем ТЗ.

✅ Обсуждаем и утверждаем сроки и цену

✅ Делаю первую часть, далее предоплата. Можно оплачивать в несколько этапов.

Что делаю

Figma:

 Разработка прототипов

 Интернет-магазины

 Лендинги

 Корпоративные-сайты

 Блоги

 Визитки

 Сервисы

Готовый дизайн будет в фигме.

Tilda:

 Сайты под ключ

 Полная настройка

 Анимация

Цены и сроки

— Дизайн главной страницы: 100$ (4-5 дней);

— Дизайн внутренних страниц: 30$/шт (в день 1-2);

 Все правки бесплатные

— Адаптивы оплачиваются отдельно, если они нужны.

 Мои контакты

Телега - @Edmin_tg

WhatsApp - 8 999 431 39 58

Почта - [email protected]

Вконтакте - https://vk.com/thelastdayonearth

Или другим удобным для вас способом.

Опыт работы в сфере IT - 3 года.

Образование: Плехановка, магистратура.

FigmaTilda
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
KIgor1
Игорь 
39 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$200
10 баллов
3 года назад
Собрать информацию
Работу выполнил в сроки. С первой же работы выполнил все пункты ТЗ. Рекомендую!
Четкая и своевременная оплата, рекомендую!
Ответный отзыв
stas_on_line
Станислав 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$100
10 баллов
3 года назад
Наполнение и редактирование сайта
Никита взялся за работу и выполнил все на отлично. Хочу отметить, что исполнитель полностью погрузился в проект, несмотря на то, что объяснять подробно задачу не было времени. Тем самым все получилось так как хотели. Спасибо большое. Однозначно рекомендую!
Отличный заказчик с интересным проектом) Всегда на связи, быстрая оплата. С удовольствием еще поработал бы с вами. Рекомендую.
Ответный отзыв