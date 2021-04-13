Современный и стильный дизайн для вашего бизнеса.

‍♂️ Я не просто делаю дизайн, я много думаю над удобством использования дизайна человеком.

 Мои принципы работы:

✔ Ответственность. Не пропадаю. Всегда на связи

✔ Учитываю ваши предпочтения

✔ Отвечаю на выходных

✔ Полностью погружаюсь в ваш проект, выкладываясь на все 100

✔ Скидки и плюшки постоянным заказчикам

✔ Соблюдаю сроки

Как работаем

✅ Заполняем бриф, обсуждаем проект и изучаем ТЗ.

✅ Обсуждаем и утверждаем сроки и цену

✅ Делаю первую часть, далее предоплата. Можно оплачивать в несколько этапов.

Что делаю

Figma:

 Разработка прототипов

 Интернет-магазины

 Лендинги

 Корпоративные-сайты

 Блоги

 Визитки

 Сервисы

Готовый дизайн будет в фигме.

Tilda:

 Сайты под ключ

 Полная настройка

 Анимация

 Цены и сроки

— Дизайн главной страницы: 100$ (4-5 дней);

— Дизайн внутренних страниц: 30$/шт (в день 1-2);

 Все правки бесплатные

— Адаптивы оплачиваются отдельно, если они нужны.

 Мои контакты

Телега - @Edmin_tg

WhatsApp - 8 999 431 39 58

Почта - [email protected]

Вконтакте - https://vk.com/thelastdayonearth

Или другим удобным для вас способом.

Опыт работы в сфере IT - 3 года.

Образование: Плехановка, магистратура.