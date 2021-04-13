♂️ Я не просто делаю дизайн, я много думаю над удобством использования дизайна человеком.
Мои принципы работы:
✔ Ответственность. Не пропадаю. Всегда на связи
✔ Учитываю ваши предпочтения
✔ Отвечаю на выходных
✔ Полностью погружаюсь в ваш проект, выкладываясь на все 100
✔ Скидки и плюшки постоянным заказчикам
✔ Соблюдаю сроки
Как работаем
✅ Заполняем бриф, обсуждаем проект и изучаем ТЗ.
✅ Обсуждаем и утверждаем сроки и цену
✅ Делаю первую часть, далее предоплата. Можно оплачивать в несколько этапов.
Что делаю
Figma:
Разработка прототипов
Интернет-магазины
Лендинги
Корпоративные-сайты
Блоги
Визитки
Сервисы
Готовый дизайн будет в фигме.
Tilda:
Сайты под ключ
Полная настройка
Анимация
Цены и сроки
— Дизайн главной страницы: 100$ (4-5 дней);
— Дизайн внутренних страниц: 30$/шт (в день 1-2);
Все правки бесплатные
— Адаптивы оплачиваются отдельно, если они нужны.
Мои контакты
Телега - @Edmin_tg
WhatsApp - 8 999 431 39 58
Почта - [email protected]
Вконтакте - https://vk.com/thelastdayonearth
Или другим удобным для вас способом.
Опыт работы в сфере IT - 3 года.
Образование: Плехановка, магистратура.
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