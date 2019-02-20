Egor_Kareev_A

Егор Кареев Egor_Kareev_A

 
26 летПольша/Вроцлав
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Верстка поздравительной страницы

    Всем привет! Нужно сверстать 1 страничку html, которая будет разеделена на неск прямоугольных/квадратных частей (как пазл, кол-во деталей – 61 шт). Человек, пришедший на страницу кликает на разные частички и они "открываются", превращаясь в фотографии. К ...

    HTML
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сортировка товаров по категории wordpress

    Есть страница родительской рубрики. На ней выведены дочерние рубрики. Необходимо 1) Сделать сортировку дочерних рубрик по порядку в админке 2) Сделать сортировку товаров по дочерним рубриками Например страница хлеб. На странице две дочерние рубрики – ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен программист для WhatsApp программы

    У меня есть в наличии WhatsApp Bulk Sender. Нужно либо доработать эту программу либо написать полностью новую со всем необходимым для меня функционалом. Первоначально интересует ценник за такую работу!  Вот необходимый функционал:  -отправка сообщений по базе телефонов, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад