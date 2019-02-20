Egor_Kareev_A

Всем привет! Нужно сверстать 1 страничку html, которая будет разеделена на неск прямоугольных/квадратных частей (как пазл, кол-во деталей – 61 шт). Человек, пришедший на страницу кликает на разные частички и они "открываются", превращаясь в фотографии. К ...