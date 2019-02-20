Egor_Kareev_A

Всем привет! Нужно сверстать 1 страничку html, которая будет разеделена на неск прямоугольных/квадратных частей (как пазл, кол-во деталей – 61 шт). Человек, пришедший на страницу кликает на разные частички и они "открываются", превращаясь в фотографии. К ...
- HTML-верстка7 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть страница родительской рубрики. На ней выведены дочерние рубрики. Необходимо 1) Сделать сортировку дочерних рубрик по порядку в админке 2) Сделать сортировку товаров по дочерним рубриками Например страница хлеб. На странице две дочерние рубрики – ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
У меня есть в наличии WhatsApp Bulk Sender. Нужно либо доработать эту программу либо написать полностью новую со всем необходимым для меня функционалом. Первоначально интересует ценник за такую работу! Вот необходимый функционал: -отправка сообщений по базе телефонов, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад