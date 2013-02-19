Python/C++ программист

Бакалавр физического факультета Новосибирского Государственного Университета (НГУ)

3 года работал в ИТПМ СО РАН над вычислительными системами и системами автоматизации эксперимента с использованием C/C++/Python и Qt в качестве front-end'а.

Perl для различных сопровождающих вспомогательных утилит.

Знаком с web-программированием - PHP, javascript, ajax, xml-rpc, django, wordpress, mysql.

Для организации работы использовал различные VCS: git, mercurial, subversion (svn).