Python/C++ программист
Бакалавр физического факультета Новосибирского Государственного Университета (НГУ)
3 года работал в ИТПМ СО РАН над вычислительными системами и системами автоматизации эксперимента с использованием C/C++/Python и Qt в качестве front-end'а.
Perl для различных сопровождающих вспомогательных утилит.
Знаком с web-программированием - PHP, javascript, ajax, xml-rpc, django, wordpress, mysql.
Для организации работы использовал различные VCS: git, mercurial, subversion (svn).
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