Разработка мобильных приложений, веб сайтов и бекенда.

Разработка мобильных приложений, веб сайтов и бекенд.

Опыт разработки мобильных приложений и игр более 3-х лет, разработка идёт на Flutter или Unity, в зависимости от требований заказчика.

Опыт создания сайтов более 3-х лет, сайты пишу как с нуля, так и на разных движках. Бекенд делаю на Node JS, Python Django или PHP.

Работая со мной вы можете рассчитывать на своевременную сдачу проекта, честность и открытость, помощь и консультации на счёт вашего приложения, высокое качество реализации проекта.