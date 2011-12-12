Необходимо собрать ключи и составить контент-план для написания статей для блога. Более подробное ТЗ во вложенном файле. Также прикрепляю пример контент-плана. Срок на выполнение работы - 2 дня. Начать работу ...
- $6Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Требования к авторам: 1. Ответственность! Это самое главное требование. Если взяли в работу заказ - он должен быть выполнен точно в срок. Вместе с заданием вы получаете пометку ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
Интернет-студии требуются копирайтеры и рерайтеры для постоянной удаленной работы. Основные требования к исполнителям: 1. Возраст - от 40 лет. Лиц моложе этого возраста просим не писать! ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Интернет-студии требуются копирайтеры и рерайтеры для постоянной удаленной работы. Основные требования к исполнителям: 1. Возраст - от 40 лет. Лиц моложе этого возраста просим не писать! ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
Студии копирайтинга требуются авторы и переводчики с английского для постоянной удаленной работы. Основные требования к исполнителям: 1. Кандидат должен уметь писать/рерайтить/переводить интересные и грамотные тексты на заданную тематику, в ...Копирайтинг39 заявокЗакрыт13 лет назад
Студии копирайтинга требуются авторы для постоянной удаленной работы. Основные требования к исполнителям: 1. Кандидат должен уметь писать/рерайтить интересные и грамотные тексты на заданную тематику, в том числе тексты, оптимизированные ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад