Отлично справляюсь с заданиями! любимаю работа с изобажениям,фотками!

Образование высшее ! обладаю хорошими знаниями фотошопа,монтажа фото.

Опыт в написании банеров,создания картинок все что касаетса редактирования и т.д.

Ответственность, исполнительность и качество гарантирую.

Личные качества:

- пунктуальность

- высокая работоспособность

- умение нестандартно мыслить и излагать

- коммуникабельность

- адекватность к критике