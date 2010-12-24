Отлично справляюсь с заданиями! любимаю работа с изобажениям,фотками!
Образование высшее ! обладаю хорошими знаниями фотошопа,монтажа фото.
Опыт в написании банеров,создания картинок все что касаетса редактирования и т.д.
Ответственность, исполнительность и качество гарантирую.
Личные качества:
- пунктуальность
- высокая работоспособность
- умение нестандартно мыслить и излагать
- коммуникабельность
- адекватность к критике
Фотосъемка
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Дизайн продукции
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Баннеры
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Иллюстрации и Рисунки
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Обработка фотографий
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