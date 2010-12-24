Expres

Павел Expres

 
33 годаУкраина/Каменское
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Отлично справляюсь с заданиями! любимаю работа с изобажениям,фотками!

Образование высшее ! обладаю хорошими знаниями фотошопа,монтажа фото.

Опыт в написании банеров,создания картинок все что касаетса редактирования и т.д.

Ответственность, исполнительность и качество гарантирую.

Личные качества:

- пунктуальность

- высокая работоспособность

- умение нестандартно мыслить и излагать

- коммуникабельность

- адекватность к критике

Photoshop
Фотосъемка
нет отзывов
от $4
от 3 дней
#654
Дизайн продукции
нет отзывов
от $3
от 2 дней
#797
Баннеры
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1454
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#1618
Обработка фотографий
нет отзывов
от $4
от 3 дней
#3010