Рерайт, информационное администрирование и наполнение сайта, работа с текстом
Творчески подхожу к процессу выполнения работы.
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Наполнение сайтов
нет отзывов
$3/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Рекрутинг (HR)
нет отзывов
$1.5/час
от $15от 1 часа
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Рерайтинг
нет отзывов
$0.5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Тестирование сайтов
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$2/час
от $10от 5 часов
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга