Добрый день, Артём. Направляю Вам ТЗ.Готовы ли Вы выполнить задачу? Если да, то за какой срок и по какой стоимости?[url=https://github.com/lavrov-webdev/gantt-fw]https://github.com/lavrov-webdev/gantt-fw[/url]
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
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Добрый день, Ссылка на ТЗ [url=https://github.com/lavrov-webdev/gantt-fw]https://github.com/lavrov-webdev/gantt-fw [/url]можно использовать сторонние плагины. Правда готовые диаграммы - они нам не подходят по ряду причин, но, например, есть плагин, который позволяет удобно перетаскивать блоки на сайте, т.к. плагины, реализующие какую-то ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день, Роман Направляю Вам ТЗ.Готовы ли Вы выполнить задачу? Если да, то за какой срок и по какой стоимости?[url=https://github.com/lavrov-webdev/gantt-fw]https://github.com/lavrov-webdev/gantt-fw[/url]Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
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