Faramant

Константин Детинич Faramant

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Фрилансер

Работаю с контентом на сайтах, пишу продаваемые рекламные тексты, занимаюсь переводами статей с английского языка.

Английский язык на уровне advanced

Могу помочь с редактурой и корректурой текстов, как на русском, так и на английском языке.

Репетитор английского - как удалённо, так и в формате живого общения.

Занимаюсь монтажом видео и написанием сценариев для игр.

Буду ждать ваших заявок.

С уважением,

Константин.

Отзывы заказчиков

PlatonG
Платон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Небольшой перевод на французский
Отлично и моментально сделанная работа!
Всё честь-почесть: понятное ТЗ, вменяемые сроки, своевременная оплата. Приятный в общении, понимающий, охотно идёт на контакт. Спасибо вам.
Ответный отзыв
Переводы
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#260
Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#166
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#175
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#301
Тестирование сайтов
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#489
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#883
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