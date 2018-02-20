Фрилансер
Работаю с контентом на сайтах, пишу продаваемые рекламные тексты, занимаюсь переводами статей с английского языка.
Английский язык на уровне advanced
Могу помочь с редактурой и корректурой текстов, как на русском, так и на английском языке.
Репетитор английского - как удалённо, так и в формате живого общения.
Занимаюсь монтажом видео и написанием сценариев для игр.
Буду ждать ваших заявок.
С уважением,
Константин.
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Отлично и моментально сделанная работа!
Ответный отзыв
Всё честь-почесть: понятное ТЗ, вменяемые сроки, своевременная оплата. Приятный в общении, понимающий, охотно идёт на контакт. Спасибо вам.
Переводы
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#260
Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#166
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#175
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#301
Тестирование сайтов
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#489
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#883