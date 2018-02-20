Фрилансер

Работаю с контентом на сайтах, пишу продаваемые рекламные тексты, занимаюсь переводами статей с английского языка.

Английский язык на уровне advanced

Могу помочь с редактурой и корректурой текстов, как на русском, так и на английском языке.

Репетитор английского - как удалённо, так и в формате живого общения.

Занимаюсь монтажом видео и написанием сценариев для игр.

Буду ждать ваших заявок.

С уважением,

Константин.