✪ Преимущества работы с нами

• работаю на совесть – выполняю работу качественно и ответственно

• выполняю строго в срок!

• постоянно на связи (09:00 – 00:00 МСК) даже в выходные(в воскресенье иногда могу быстро не ответить).

✪ Что делаю:

Профессиональная разработка сайтов:

Сайты на различных CMS (система управления сайтом):

Bitrix

Opencart

WordPress

Joomla

Modx

Magento

PrestaShop

А также РАЗРАБАТЫВАЕМ САЙТЫ НА ТИЛЬДА

Продвижение сайтов:

• Оптимизация и продвижение сайтов

• Аудит сайта

Дизайн:

• разработка логотипа, фирменного стиля, буклеты, флаеры и т.д.

• Веб дизайн

Реклама:

• Настройка и ведение контекстной рекламы Яндекс/Google

☎ КАК СВЯЗАТЬСЯ:

• E-mail: [email protected]

• Tel: +375(44) 788-70-03 (Telegram|WhatsApp|Viber)

• Skype: Faultless- (обязательно с чёрточкой)

☯ Стоимость, условия и сроки работы оговариваются индивидуально.

₱ Варианты оплаты:

• Яндекс.Деньги

• перевод на карту Альфа-Банк

• безналичный расчет (с заключением договора)

⚖ Факты сотрудничества:

• при желании работать со мной, всегда можно договориться