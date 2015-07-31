Нужна корректировка (поправить) выгрузку товара на сайт на OpenCart. Товар на сайте выгружен. Но файла выгрузки самого нет. Большинство товара (и категорий) приведено в порядок в ручную). необходимо запустить рекламу в понедельник (9.09.19). ...
✪ Преимущества работы с нами
• работаю на совесть – выполняю работу качественно и ответственно
• выполняю строго в срок!
• постоянно на связи (09:00 – 00:00 МСК) даже в выходные(в воскресенье иногда могу быстро не ответить).
✪ Что делаю:
Профессиональная разработка сайтов:
Сайты на различных CMS (система управления сайтом):
Bitrix
Opencart
WordPress
Joomla
Modx
Magento
PrestaShop
А также РАЗРАБАТЫВАЕМ САЙТЫ НА ТИЛЬДА
Продвижение сайтов:
• Оптимизация и продвижение сайтов
• Аудит сайта
Дизайн:
• разработка логотипа, фирменного стиля, буклеты, флаеры и т.д.
• Веб дизайн
Реклама:
• Настройка и ведение контекстной рекламы Яндекс/Google
☎ КАК СВЯЗАТЬСЯ:
• E-mail: [email protected]
• Tel: +375(44) 788-70-03 (Telegram|WhatsApp|Viber)
• Skype: Faultless- (обязательно с чёрточкой)
☯ Стоимость, условия и сроки работы оговариваются индивидуально.
₱ Варианты оплаты:
• Яндекс.Деньги
• перевод на карту Альфа-Банк
• безналичный расчет (с заключением договора)
⚖ Факты сотрудничества:
• при желании работать со мной, всегда можно договориться
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $120
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