Feel099

Александр Feel099

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Скайп: Feel099

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
stawr1111
26 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Создать сайт - личный блог для отзывов о косметике на вордпресс.
Очень хороший заказчик. Все было на высшем уровне. Рекомендую!
Спасибо Евгению за созданный блог! Нам понравилось как была выполнена поставленная задача. Стоит отметить обязательность Евгения, такие сотрудники будут иметь успех в любой сфере! Еще раз спасибо.
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