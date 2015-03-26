$50
Требуется создать личный блог на вордпресс. Адаптировать его вид на всех устройствах, в том числе мобильных. Подключение инстаграмма, иконки социальных сетей, слайдер.
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Завершен
8 лет назад
Требуется создать личный блог на вордпресс. Адаптировать его вид на всех устройствах, в том числе мобильных. Подключение инстаграмма, иконки социальных сетей, слайдер.
Требуется сделать сайт с форумом. Структура сайта проста. Хедер, горизонтальное меню с 7-9 пунктами и выпадающими подпунктами. Один из пунктов - форум. Далее слайдер ( рассмотрю вариант слайдера в хедере ). Две колонки. Общая авторизация на сайт ...
Есть форум, активный, индексируемый. Нужно закрыть только одну определенную ветку от индексации. Все остальное нужно чтобы также было открыто для индексации как и сейчас. Указывайте сроки и цены.