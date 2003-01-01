Резюме

Установка и настройка всех ОС семейства Windows, работа с ОС Windows Server 2003–2008-2012, так же ОС семейства Unix (MAC OS), установка и настройка ОС семейства Linux (Ubuntu, Fedora, Mandriwa)

Знание российских стандартов в области ИБ, нормативных и руководящих документов. ((Приказ ФАПСИ №152, 158.

ФЗ №1 от 10.01.2002 (об электронной подписи) ФЗ № 128 (О лицензировании отдельных видов деятельности) ФЗ № 152 (О защите персональных данных) ФЗ № 149 (Об информации, информационных технологиях и о защите информации) ФЗ № 24 (Об информации, информатизации и защите информации) ФЗ №15 (О связи) Приказ ФСТЭК № 17, 21, 31. Закон РФ №5485-1 О государственной тайне. Закон РФ № 3523-1 О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Закон РФ № 5154-1 О стандартизации.))

Знание ГОСТ-ов и стандартов криптографии.

ГОСТ 28147-89, Р34. 10-94, Р34. 11-94, Р 50739-95.

Опыт по прокладке, проектированию и удалённому администрированию ЛВС (Локально-вычислительных сетей), знание основных сетевых служб и протоколов TCP/IP, DHCP, DNS, VPN, RDP.

Работа с почтовыми протоколами SMTP/POP3/IMAP.

Работа с виртуальными машинами для ОС Windows, Linux, такими как VMware, VirtualBox.

Опыт в удаленном администрировании по средствам программ удаленного администрирования: TeamViewer, AmmyAdmin, Radmin.

Настройка и установка межсетевых экранов, и антивирусных программ любого рода, а так же различного прикладного ПО и ПО криптозащиты (Crypto PRO, Crypto ARM, Security Studio Endpoint protection, Vip Net, Континент-АП).

Организация программно-аппаратной зашиты информации от НСД в ПК и ЛВС. СЗИ Dallas lock client-server (Развертывание настройка и администрирование) СЗИ Соболь пак (знаю начиная с версии 2.0 Установка, настройка, администрирование)

Сборка пк и серверов.