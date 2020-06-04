GalinaCrowley

Требуется рерайтинг текста, текст на детективную тематику, нужно сделать его интересным, захватывающим. В тексте 1293 слова, 8698 знаков
редактор фото, модератор, рисую иконки.
Озвучка текстаИмеется опыт работы фотографом 3 года, так же занимаюсь ретушью, был опыт как детских съемок так и бдсм.
Владею базовым английским языком, умею рисовать иконки в фотошоп.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $10Рерайтингнет заявокЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток, ищу человека который увлекается детектива и и криминалогией, нужно написать текст на криминальную тематику для видео на ютуб, обычно видео длиться 20 минут. Если вы любите детективы, вам интересна эта тема и ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо создать 4 эмодзи(стикера) и один значок на криминальную/детективную тематику для ютуб канала. В дальнейшем возможно сотрудничество. Поддерживаемые форматы: GIF, PNG, JPG. Минимальный размер картинки: 32 x 32 пикс. Размер файла должен быть ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $20
Требуется озвучка текста для канала на ютуб, примерно на 20 минут. около 2500 слов.Озвучиваниенет заявокЗакрыт5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
К сожалению возникли проблемы с переводом денег, но мастер выложил картинки в первый же день