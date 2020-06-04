GalinaCrowley

Галина GalinaCrowley

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
редактор фото, модератор, рисую иконки.

Озвучка текста

Имеется опыт работы фотографом 3 года, так же занимаюсь ретушью, был опыт как детских съемок так и бдсм.

Владею базовым английским языком, умею рисовать иконки в фотошоп.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Рерайт текст

    $10

    Требуется рерайтинг текста, текст на детективную тематику, нужно сделать его интересным, захватывающим.   В тексте 1293 слова, 8698 знаков

    Рерайтингнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать историю на криминальную тематику

    Доброго времени суток, ищу человека который увлекается детектива и и криминалогией, нужно написать текст на криминальную тематику для видео на ютуб, обычно видео длиться 20 минут. Если вы любите детективы,  вам интересна эта тема и ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать 4 эмодзи и один значок на криминальную/детективную тематику

    Необходимо создать 4  эмодзи(стикера)  и один значок на криминальную/детективную  тематику для ютуб канала. В дальнейшем возможно сотрудничество. Поддерживаемые форматы: GIF, PNG, JPG. Минимальный размер картинки: 32 x 32 пикс. Размер файла должен быть ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Озвучка текста

    $20

    Требуется озвучка текста для канала на ютуб, примерно на 20 минут. около 2500 слов.

    Озвучиваниенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

DimmixUA
Дмитрий 
44 года
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
Создать 4 эмодзи и один значок на криминальную/детективную тематику
Спасибо за отзыв
К сожалению возникли проблемы с переводом денег, но мастер выложил картинки в первый же день
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