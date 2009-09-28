Необходимо сверстать дизайн под Wordpress. Дизайн выполнен в Phtoshop. Требование к кандидату наличие подобных работ.
Добрый день!
Меня зовут Ворожко Ярослав Игоревич
Обо мне http://www.linkedin.com/in/vorozhko
Блог http://pro100pro.com
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Добрый день! Компания TurIdea ищет контент врайтеров способных писать на туристические темы. Приветствуются люди со стажем написания статей. Условия работы следующие: необходимо будет писать 10-20 заметок в день (в среднем 30 слов). Заметка представляет собой вопрос на тему туризма, ...Наполнение сайтов3 исполнителяЗавершен14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
9 лет назад
Все хорошо, рекомендую заказчика
Ответный отзыв
Елена прекрасно справляется с работой - будем сотрудничать и дальше. Спасибо.
$25
10 баллов
9 лет назад
Было очень интересно работать! Плюс отличное сотрудничество!
Ответный отзыв
Наталья прекрасно справляется с работой - будем сотрудничать и дальше. Спасибо.
$170
10 баллов
13 лет назад
Заказчик проявил себя как хороший менеджер: адекватность сроков, чёткое ТЗ, своевременный промежуточный контроль. Своевременная оплата. рекомендую.
Ответный отзыв
Верстку сделал качественно и быстро... раньше оговоренных сроков. Работать было с ним приятно и продуктвино. Всем рекомендую. Буду поддерживать дальнейшее сотрудничество. Спасибо Александр!
$10
10 баллов
14 лет назад
Очень понравилось сотрудничество с Ярославом. Это позитивный и понимающий заказчик, с четким ТЗ, всегда отвечает на все вопросы и идет навстречу предложениям. С удовольствием продолжу сотрудничество! Моя оценка - только 10 баллов!
Ответный отзыв
Альбина хорошо правляется с работой. Контент был написан качественно и интересно.