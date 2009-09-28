GeeK

Ярослав GeeK

 
40 летУкраина/Киев
19 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Добрый день!

Меня зовут Ворожко Ярослав Игоревич

Обо мне http://www.linkedin.com/in/vorozhko

Блог http://pro100pro.com

  • Форма и скрипт добавления топиков на livestreet

    $100

    Есть сайт на движке livestreet http://turidea.net. Необходимо разработать к нему форму добавления топиков и формы мини регистрации. 1. Форма должна появлятся в конце результатов поиска и на специальной странице добавления топика. 2. Поля формы: тема, блог, сообщение, кнопка ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение контентом туристического сайта

    $100

    Добрый день! Компания TurIdea ищет контент врайтеров способных писать на туристические темы. Приветствуются люди со стажем написания статей. Условия работы следующие: необходимо будет писать 10-20 заметок в день (в среднем 30 слов). Заметка представляет собой вопрос на тему туризма, ...

    Написание статей
    Наполнение сайтов3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
Severina
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Наполнение контентом туристического сайта
Все хорошо, рекомендую заказчика
Елена прекрасно справляется с работой - будем сотрудничать и дальше. Спасибо.
Ответный отзыв
sinnat
55 летМолдова
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Наполнение контентом туристического сайта
Было очень интересно работать! Плюс отличное сотрудничество!
Наталья прекрасно справляется с работой - будем сотрудничать и дальше. Спасибо.
Ответный отзыв
alox23
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$170
10 баллов
13 лет назад
Верстка дизайна дл Wordpress
Заказчик проявил себя как хороший менеджер: адекватность сроков, чёткое ТЗ, своевременный промежуточный контроль. Своевременная оплата. рекомендую.
Верстку сделал качественно и быстро... раньше оговоренных сроков. Работать было с ним приятно и продуктвино. Всем рекомендую. Буду поддерживать дальнейшее сотрудничество. Спасибо Александр!
Ответный отзыв
_Albina
45 летГермания
15 лет в сервисе
Была
8 дней назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Наполнение контентом туристического сайта
Очень понравилось сотрудничество с Ярославом. Это позитивный и понимающий заказчик, с четким ТЗ, всегда отвечает на все вопросы и идет навстречу предложениям. С удовольствием продолжу сотрудничество! Моя оценка - только 10 баллов!
Альбина хорошо правляется с работой. Контент был написан качественно и интересно.
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