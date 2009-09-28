Очень понравилось сотрудничество с Ярославом. Это позитивный и понимающий заказчик, с четким ТЗ, всегда отвечает на все вопросы и идет навстречу предложениям. С удовольствием продолжу сотрудничество! Моя оценка - только 10 баллов!