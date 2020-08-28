GhettoRace

Алексей, добрый вечер! Требуется комплексное решение по настройке в целом и расширениию функционала (плагином или штатными средствами магазина. Расширение функционала, заключается в возможности загружать файлы (jmpg, png), пользователями при оформлении заказа и в карточке товара. И затем ...