GhettoRace

Приветствую требуется разработчик, хорошо знакомого и работающего с Prestashop. Требуется комплексное решение по настройке в целом и расширениию функционала (плагином или штатными средствами магазина. Расширение функционала, заключается в возможности загружать файлы (jmpg, png), пользователями при оформлении заказа ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $350Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
Алексей, добрый вечер! Требуется комплексное решение по настройке в целом и расширениию функционала (плагином или штатными средствами магазина. Расширение функционала, заключается в возможности загружать файлы (jmpg, png), пользователями при оформлении заказа и в карточке товара. И затем ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт3 года назад
Приветствую. Имеется, платая тема Wordpress+Woocommerce. https://walker.qodeinteractive.com/Нужно расширить функционал и соответственно сверстать из PSD недостающие страницы, для этого функционала (web + mobile). 1. Написать расширенный функционала личного кабинета пользователя и собственно сам личный кабинет, так как "собственный" слишком ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад