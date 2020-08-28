GhettoRace

Виталий GhettoRace

 
41 годРоссия/Новороссийск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Доработка и настройка магазина на CMS Prestashop

    $350

    Приветствую требуется разработчик, хорошо знакомого и работающего с Prestashop.  Требуется комплексное решение по настройке в целом и расширениию функционала (плагином или штатными средствами магазина.  Расширение функционала, заключается в возможности загружать файлы (jmpg, png),  пользователями при оформлении заказа ...

    Prestashop
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка и настройка магазина Prestashop

    Алексей, добрый вечер! Требуется комплексное решение по настройке в целом и расширениию функционала (плагином или штатными средствами магазина.  Расширение функционала, заключается в возможности загружать файлы (jmpg, png),  пользователями при оформлении заказа и в карточке товара. И затем ...

    Prestashop
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Расширить функционал

    Приветствую.  Имеется, платая тема Wordpress+Woocommerce. https://walker.qodeinteractive.com/Нужно расширить функционал и соответственно сверстать из PSD недостающие страницы, для этого функционала (web + mobile). 1. Написать расширенный функционала личного кабинета пользователя и собственно сам личный кабинет, так как "собственный" слишком ...

    WordPressWooCommerce
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад