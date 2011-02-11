Заказчик написал в отрицательном отзыве "наглухо испортил админку". Что не является правдой, затруднён вход был из за неполадок самого magento, в чём я не принимал участия. Прилагаю переписку, доказывающее мою непричастность. Gmes (Запчасти, контент-менеджер) (10:46:59 26/05/2011) Привет. На счет админки, приноршу извинения, оказывается у многих легли магазине на движке магенто Gmes (Запчасти, контент-менеджер) (10:49:34 26/05/2011) из-за куков была проблема Отзыв будет удалён как только Заказчик отредактирует свой.