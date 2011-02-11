Gmees

Алексей Мячкин Gmees

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Небольшая анимация.

    $50

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Для игры на военную тематику (в духе танчиков на Денди) необходимо сделать анимацию, которая будет символизировать добавление очков. А именно подстрелил соперника и над техникой должна появлятся небольшая анимашка. Анимашки ...

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Видеопортал

    Программная часть 1)Сайт нужен на двух языках, русском и английском. Причем язык автоматически переключался ориентируясь по IP юзера. Располагаться на одноименных доменах (ru,com,kz) без редиректов. т.е. если пользователь из зоны "ру" зашел, ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать баннер 217x183

    Нужно сделать баннер для интернет магазина автозапчастей и аксессуаров. Баннер будет распологаться здесь www.avtodiler.kz в правой части вместо поисковика. В баннере нужно 3-5 кадров в gif формате, и главное чтобы баннер вписывался в ...

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Заполнить товаром интернет магазин

    $150

    Приветствую фрилансеры! Нужно заполнить интернет-магазин товаром, а именно автозапчастями. Примерно 60 моделей авто, в каждом примерно по 10-20 моделей. Товар запчасти по ходовой части, 1-4 товара на каждое авто. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

zaymund
41 год
15 лет в сервисе
Был
17 минут назад
$400
10 баллов
11 лет назад
Продажа запчастей
Рекомендую
Профессиональный подход к работе, сделал все в установленный срок.
Ответный отзыв
wit-jl
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 отзывов(-1)
$150
0 баллов
14 лет назад
Заполнить товаром интернет магазин
Заказчик написал в отрицательном отзыве "наглухо испортил админку". Что не является правдой, затруднён вход был из за неполадок самого magento, в чём я не принимал участия. Прилагаю переписку, доказывающее мою непричастность. Gmes (Запчасти, контент-менеджер) (10:46:59 26/05/2011) Привет. На счет админки, приноршу извинения, оказывается у многих легли магазине на движке магенто Gmes (Запчасти, контент-менеджер) (10:49:34 26/05/2011) из-за куков была проблема Отзыв будет удалён как только Заказчик отредактирует свой.
Взялся за работу, которую не смог доделать. Неоднократно переносил сроки по завершению проекта, в итоге просто забросил и напоследок, наглухо испортил админку. Крайне не рекомендую работать с этим человеком.
Ответный отзыв