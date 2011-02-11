Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Для игры на военную тематику (в духе танчиков на Денди) необходимо сделать анимацию, которая будет символизировать добавление очков. А именно подстрелил соперника и над техникой должна появлятся небольшая анимашка. Анимашки ...
- $50Анимация5 заявокЗакрыт14 лет назад
Программная часть 1)Сайт нужен на двух языках, русском и английском. Причем язык автоматически переключался ориентируясь по IP юзера. Располагаться на одноименных доменах (ru,com,kz) без редиректов. т.е. если пользователь из зоны "ру" зашел, ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать баннер для интернет магазина автозапчастей и аксессуаров. Баннер будет распологаться здесь www.avtodiler.kz в правой части вместо поисковика. В баннере нужно 3-5 кадров в gif формате, и главное чтобы баннер вписывался в ...Баннеры22 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $150
Приветствую фрилансеры! Нужно заполнить интернет-магазин товаром, а именно автозапчастями. Примерно 60 моделей авто, в каждом примерно по 10-20 моделей. Товар запчасти по ходовой части, 1-4 товара на каждое авто. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $300
Всем привет! Нужно сделать интернет магазин как этот http://autoprochassis.com/main.phpСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад