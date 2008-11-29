GolovaNoga

Есть отчасти сверстанный сайт, нужно посмотреть на чужой код и сверстать оставшиеся страницы
- $250HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно создать редирект в htaccess http://домен/blog/entry/номер записи/file/zamok.jpg это старый урл http:/Домен/entry/номер записи/zamok.jpg это новый урл номер записи и домен одинаковыеВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно наполнить доску объявлений с помощью объявлений с других сайтов. Нужно наполнять не спеша, порядка 20-30 объявлений в день на протяжении недели. Оплата возможна ежедневно. Пишите цены.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $10
Нужен модуль для Друпал который отсылает email с данными ноды(CCK поля) на адрес указанный в CCK поле.Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Есть готовый сайт, нужно исправить скроллер т.к. текущий работает некорректно. Все написано на AS3. Ссылку вышлю по запросу.Веб-программирование12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Нужно добавить к логотипу нарисованному в jpg добавить флеш эффект. UPD. Логотип нарисован в gif с прозрачным фоном. Есть fla файл с приблизительным эффектом, можно его попробовать, можно свой сделатьВеб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно запрограммировать кнопку в приложения офиса, в частности excel, которая при нажатии загружает файл в google doc или апдейтит если он там уже есть. Вот на базе чего http://code.google.com/support/bin/answer.py?answer=86805&topic=12022Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $5
Нужно расширить функциональность существующего скрипта, нужен опыт работы с google map api Для тех кто разбирается в яваскрипте 1 час работы. Применяется jquery Детали пришлю всем оставившим предложение.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад