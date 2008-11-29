GolovaNoga

Евгений Лукин GolovaNoga

 
50 летУкраина/Севастополь
15 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написать редирект

    Нужно создать редирект в htaccess http://домен/blog/entry/номер записи/file/zamok.jpg это старый урл http:/Домен/entry/номер записи/zamok.jpg это новый урл номер записи и домен одинаковые

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнить доску объявлений

    Нужно наполнить доску объявлений с помощью объявлений с других сайтов. Нужно наполнять не спеша, порядка 20-30 объявлений в день на протяжении недели. Оплата возможна ежедневно. Пишите цены.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевести логотип во флеш

    $5

    Нужно добавить к логотипу нарисованному в jpg добавить флеш эффект. UPD. Логотип нарисован в gif с прозрачным фоном. Есть fla файл с приблизительным эффектом, можно его попробовать, можно свой сделать

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Программа на .NET

    Нужно запрограммировать кнопку в приложения офиса, в частности excel, которая при нажатии загружает файл в google doc или апдейтит если он там уже есть. Вот на базе чего http://code.google.com/support/bin/answer.py?answer=86805&amp;topic=12022

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Google Map javascript

    $5

    Нужно расширить функциональность существующего скрипта, нужен опыт работы с google map api Для тех кто разбирается в яваскрипте 1 час работы. Применяется jquery Детали пришлю всем оставившим предложение.

    JavascriptjQuery
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
ksbomj
Андрей 
36 летНидерланды
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Перевести логотип во флеш
Хороший, положительный заказчик.
При выполнении задания Андрей показал творческий подход и результат превзошел мои ожидания. В мелочах это очень важно, в моем маленьком задании не было ТЗ и творчество исполнителя это приятный бонус к профессионализму.
Ответный отзыв
nikson_88
Никита 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Наполнить доску объявлений
Было приятно работать. Всегда на связи, оплата вовремя. Спасибо!
Очень ответственный исполнитель, все сделал четко, учитывая замечания и пожелания. Я доволен выполненной работой.
Ответный отзыв
Korvin
Сергей 
48 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
$40
0 баллов
14 лет назад
Программа на .NET
Не качественное ТЗ. Постоянные переделки. Задержки с оплатой. Заказчик пропадает по несколько недель оставляя вопросы по проекту (так и по оплате) открытыми.
На сложные проекты не рекомендовал бы.
Ответный отзыв