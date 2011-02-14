Haas

Павел Haas

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Доработка flash-шапки. Приватно для Shaman_V
Четкое и полное ТЗ, моментальная оплата, приятное общение. Рекомендую как отличного работодателя! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Андрей настоящий профессионал! Подробно ответил на все вопросы, связанные с проектом. Обратил внимание на имеющиеся огрешности в исходной flash-шапке, о которых я заранее не сообщал. Предложил альтернативные варианты реализации задания, на одном из них и остановились. Качество работы отличное, сдал раньше оговоренных сроков. Будем сотрудничать в будущем.
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