$60
Разработка дизайна для сайта
Дизайн сайтов1 исполнитель
Закрыт
13 лет назад
Разработка дизайна для сайта
Сделать вариант флеш шапки для сайта без вступления. Поправить в меню флеш шапки области наведения на кнопки.
Добрый день! Есть шаблон сайта http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=23630&pr_code=z6kE3jSbnYztA9KlWlwRj8Cb702DWV Задача: импорт в CMS подготовленных HTML-шаблонов настройка стилей с помощью инструментария CSS каскадных таблиц стилей. настройка шаблонов системы, определяющих внешний вид ...