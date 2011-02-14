Андрей настоящий профессионал! Подробно ответил на все вопросы, связанные с проектом. Обратил внимание на имеющиеся огрешности в исходной flash-шапке, о которых я заранее не сообщал. Предложил альтернативные варианты реализации задания, на одном из них и остановились. Качество работы отличное, сдал раньше оговоренных сроков. Будем сотрудничать в будущем.