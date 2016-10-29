Разработка интернет-магазинов, мини и супермаркетов + SEO

Основным направлением деятельности компании является разработка программных продуктов для интернет-торговли, начиная с небольших магазинов для частных предпринимателей и заканчивая крупными интернет- супермаркетами для компаний с большим штатом сотрудников.

Стоит отметить, что сделать сайт еще не значит на нем заработать. Поэтому, помимо создания сайтов, мы также предлагаем комплексные решения по SEO контента и продвижению сайта в сети интернет.

Учитывая то, что Вам придется потратить немало денег на рекламу и продвижение сайта в сети интернет, нет смысла вкладывать в бухгалтерию и уникальный дизайн, а лучше начать с простого, тем более что бюджетная версия магазина несет в себе все необходимые и достаточные качества, такие как :

- Адаптивный дизайн ( HTML 5.0 + jQuery )

- !! Важно с точки зрения экономии времени !! Модуль автоматического заполнения товаров с функцией синхронизации наличия и цен с сайтами поставщиков

- Фильтры товаров по параметрам, по возрастанию и убыванию цены, веса, обьема и т.п, подбор похожих товаров и история часто просматриваемых позиций, отзывы о товарах, система акций и скидок

- Удобная панель администратора

Установка бюджетной версии обойдется вам в 250$. При отсутствии необходимости автоматического отслеживания наличия и цен товаров стоимость установки магазина сократится до 150$

Контакты :

Сайт : http://www.it-forecast.in.ua/

Общая информация : [email protected] | Тех. поддержка : [email protected]

Киевстар : +380 96 390 71 01 | МТС : +380 99 015 97 95 | Лайф : +380 93 733 09 52

Работаем с понедельника по пятницу с 9 до 18 по Киевскому времени.