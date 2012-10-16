Требуется программист для установка системы управления на сайт, предполагается либо Joomla либо modx. Верстка уже имеется. Прошу оставлять свои скайп контакты и примерную стоимость.
Системы управления (CMS)1 исполнитель
Закрыт
11 лет назад
Требуется программист для установка системы управления на сайт, предполагается либо Joomla либо modx. Верстка уже имеется. Прошу оставлять свои скайп контакты и примерную стоимость.
Требуется верстальщик для верстки простого одностраничного макета. Сроки горящие, надо сделать за сегодня. Возможно дальнейшее сотрудничество. Кандидатов прошу оставлять свои контакты в скайпе и стоимость.