Опытные программисты и дизайнер. Joomla, php, mysql, asp.net, MSQL.

Стаж работы на рынке веб-технологий - более 10 лет. Опыт реализации как крупных так и мелких проектов. Работаем с cms joomla. Создаем CMS под заказ клиента. Интерфейсы к базам данных. Шаблоны к joomla по эскизам клиента. Дизайн (эскиз-PSD+html+css) сайтов. Технологии: PHP, MySQL, ASP.NET, MSQL, javascript, css. Также создаем малобюджетные проекты (на безплатном хостинге)