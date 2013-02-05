IgorBochikhin

Требуется специалист на доработку сайтов. Оплата почасовая 10$ час. Отправляю тз, вы оцениваете - работаем. основные задачи: 1) Задачи по верстке 2) Задачи по программированию на wordpress
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Нужна корректная рассылка на google,яндекс, mail.ru, с подписью.Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $85
Требуется редизайн сайта, добавление функциональных элементов, карты, кнопок. 3 страницы. Есть прототипы, детали при сотрудничестве. Срок 2-3 дня.Завершен8 лет назад
- $300
Дизайн сайта 8-10 страниц. Подробности при выборе исполнителя. Есть тз и прототипы.Завершен8 лет назад
Создать интернет магазин кондиционеров на Joomla. Можно применить шаблон Указывайте свою цену и срокиИнтернет-магазины22 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется на постоянную удаленную работу веб-разработчик под CMS "1С-Битрикс». Требования: – знания PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS, знания 1С-Битрикс. Требования к личным ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $300
Есть верстка, статичные страницы , нужно сделать следующее: На Js сделать каталог и фильтр, где бегунок по цене. Сделать фильтры на bitrix, чтобы потом можно было менять свойства. Сделать чтобы ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $200
Требуется опытный программист для решения следующих задач: - Добавить в верстку скрипты. - Перенести верстку на cms "1c битрикс" Более подробно в личку.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
Добрый день. нужно сверстать 11 статичных страничек, без скриптов. Интернет магазин. Требования: - Кроссбраузерно - Валидно - Чистый код Нужно сделать за сутки. Тоесть завтра ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Сделать дизайн для интернет-магазина. Читаем ТЗ , пишем сроки и цену. жду ваших заявокДизайн сайтов39 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Сделать полную копию сайта ,дополнения по ТЗДизайн сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад
Сделать дизайн для интернет-магазина обуви. Жду заявок, подробности в личку.Завершен12 лет назад
- $60
Полный редизайн интернет магазинаЗавершен12 лет назад
Требуется веб-дизайнер для работы в команде Требования: Умение создать индивидуальный дизайн , чувство прекрасного , знание основ юзабилити, понимание основ верстки. Быть на месте в рабочее ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт12 лет назад