IgorBochikhin

Игорь IgorBochikhin

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Редизайн сайта, 3 страницы
Все хорошо, спасибо за проект Игорь. Заказчик всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую Игоря к сотрудничеству! Буду рад новым совместным проектам :)
Все четенько, спасибо
Ответный отзыв
ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Настроить exim+dkim
приятный адекватный заказачик
Работа сделана на 5+. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$300
10 баллов
8 лет назад
Создание современного дизайна для сайта
Интересный проект, отличный заказчик. Понятное ТЗ, хорошая коммуникация, оплата моментальная. С серьезными и профессиональными людьми работать одно удовольствие. Рекомендую Игоря как порядочного, грамотного и серьёзного заказчика. Обращайтесь еще, до новых проектов :)
Топовый дизайнер, все сделал на уровне, огонь. Всем советую сотрудничать с Александром :) Сделал все раньше сроков, всегда был на связи, правки делал быстро и четко улавливал ход мысли.
Ответный отзыв
slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Редизайн сайта
Спасибо за проект.
Всё сделано качественно , в сроки , рекомендую.
Ответный отзыв
parkgraphic
Антон 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$90
10 баллов
11 лет назад
Создание дизайна для сайта обуви
Четкая постановка задачи, вежливое общение, незамедлительная оплата. Как результат - успешное сотрудничество. Приятно работать с подобными Заказчиками.
Всё сделано раньше срока , качеством доволен , рекомендую!
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