Interceptor80

Требуется разработать промо-ролик для сайта длительностью до 1 минуты с озвучкой. Обратитесь с предложениями по стоимости и срокам выполнения. Необходимо вдохновение от аналогичного проекта.
- Анимация6 заявокЗакрытгод назад
Необходимо написать 10 качественных и уникальных рерайтов на одну статью! Тематика - интернет-реклама. Статьи необходимы как информационные, так и продающие. Исполнитель: Указывайте пожалуйста стоимость и сроки на ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Нужно написать 50 статей (копирайт или рерайт) на тематику НЕДВИЖИМОСТЬ (АРЕНДА КВАРТИР) В конечном итоге должны быть уникальные тексты, 1WMZ за 1000 символов. Требования: * статья от 2000–2500 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
На данный момент есть сайт портал недвижимости, написанный на ASP.NET MVC Для сайта необходимо сделать логотип и качественный оригинальный дизайн. Дизайн должен быть на белом фоне, минимум графики в стиле ...Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Необходимо сделать портал недвижимости с простым и в тоже время функциональным дизайном! Сперва сайт будет привязан к Украине, а затем планируеться Россия и Белорусия! Портал должен функционировать в трех режимах работы: ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт14 лет назад