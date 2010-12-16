Interceptor80

Евгений Interceptor80

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Анимационный ролик для сайта

    Требуется разработать промо-ролик для сайта длительностью до 1 минуты с озвучкой. Обратитесь с предложениями по стоимости и срокам выполнения. Необходимо вдохновение от аналогичного проекта.

    Создание анимацийСоздание рекламных роликов
    Анимация6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Написать 10 рерайтов на одну статью

    Необходимо написать 10 качественных и уникальных рерайтов на одну статью!  Тематика - интернет-реклама. Статьи необходимы как информационные, так и продающие. Исполнитель: Указывайте пожалуйста стоимость и сроки на ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написание статей для Миралинкс

    $250

    Нужно написать 50 статей (копирайт или рерайт) на тематику НЕДВИЖИМОСТЬ (АРЕНДА КВАРТИР) В конечном итоге должны быть уникальные тексты, 1WMZ за 1000 символов. Требования: * статья от 2000–2500 ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн портала недвижимости

    $500

    На данный момент есть сайт портал недвижимости, написанный на ASP.NET MVC Для сайта необходимо сделать логотип и качественный оригинальный дизайн. Дизайн должен быть на белом фоне, минимум графики в стиле ...

    ASP.NET
    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Портал недвижимости

    $1000

    Необходимо сделать портал недвижимости с простым и в тоже время функциональным дизайном! Сперва сайт будет привязан к Украине, а затем планируеться Россия и Белорусия! Портал должен функционировать в трех режимах работы: ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Написать 10 рерайтов на одну статью
Написание статей
Евгений, спасибо) Хорошая работа - в смысле, сотрудничество)) Всегда обращайтесь. Рекомендую!
Ирина Леонова огромное вам спасибо за статьи. Вы профессионал своего дела! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
lacrimosa27
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Написание статей для Миралинкс
Написание статей
Сотрудничеством с Евгением осталась довольна. Очень ответственный и порядочный заказчик. Спасибо!
Спасибо за качественные статьи!
Ответный отзыв