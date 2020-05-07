Требуется написать продающий текст на английском языке для лендинга, посвященного мото товарам. Необходимо ознакомиться с имеющимся контентом, изучить конкурентов и создать текст, который эффективно презентует товар, выявляя его особенности и преимущества. Материалы будут предоставлены. Укажите примеры работ по написанию продающих текстов.