Ivanmart

Иван Ivanmart

 
38 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Milena-Designer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
6 часов назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Логотип для детской клиники
Выполнен интересный проект! Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!
Милена отлично справилась с заказом, результатами работы очень довольны! Мы получили 4 варианта логотипа, было из чего выбрать :)
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