Ищется CRO специалист для оптимизации конверсий интернет-магазина. Необходим опыт в веб-аналитике, проведении сплит-тестов, понимание UI/UX. Ожидаются рекомендации по улучшению магазина и страниц товара, а также навыки в апселах и кросс-селлах.
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется написать продающий текст на английском языке для лендинга, посвященного мото товарам. Необходимо ознакомиться с имеющимся контентом, изучить конкурентов и создать текст, который эффективно презентует товар, выявляя его особенности и преимущества. Материалы будут предоставлены. Укажите примеры работ по написанию продающих текстов.Продающие тексты4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется дизайнер для разработки лендинга в нише криптовалют. Необходимо выполнить дизайн на основе предоставленного текста. Важно наличие портфолио с примерами работ в данной области.Дизайн сайтов57 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу специалиста из Украины, умеющего работать в Elementor Pro Большинство проектов будут связаны именно с этим конструктором. Задача: - делать лендинги и сайты по макету в Figma ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу специалиста в арбитражную тему. Нужен человек, способный оперативно решать возникающие проблемы. Задачи: - настройка трекинга (http://voluum.com/) - настройка доменов, субдоменов, переадресаций - подключение к партнерских сетям (работа ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Задача: Установить и настроить плагин, позволяющий размещать расписание занятий на сайт, сделанный на Wordpress (Power Builder) Плагин: https://ru.wordpress.org/plugins/mp-timetable/ Изображения макета для десктоп и моб - ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужна разработка сайта. В качестве инструмента используем Elementor Pro. Есть дизайн главного экрана, цвета, логотип. В стиле главного экрана нужно доработать сайт и собрать его в Elementor Pro (главную страницу, другие ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Для детской клиники нужен логобукФирменный стильнет заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
РАзработка логотипа для детской клиники. Референс во вложенииЛоготипы и Знакинет заявокЗакрыт5 лет назад
Привет, Задача: Сделать логотип для детской клиники (Киевская Областная Детская Больница) Референс на лого во вложении. Идея - отобразить заботу матери с ребенком (мать обнимает ребенка) На ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад