Ищу работу в сфере журналистики

Являюсь студенткой 5 курса специальности "Журналистика". Целеустремленная, трудолюбивая, ответственная, активная.

Имею опыт работы в качестве корреспондента газеты и телевидения,

копирайтера, рерайтера, менеджера по рекламе, а также ассистента

режиссера ТВ.

Персональные навыки: создание информационных, аналитических, презентационных текстов, а также видеоматериалов.

Уверенный пользователь ПК и сети Интернет: владею Microsoft Office Word,

Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Adobe Photoshop,

Adobe InDesign, Adobe Premiere.