Ищу работу в сфере журналистики
Являюсь студенткой 5 курса специальности "Журналистика". Целеустремленная, трудолюбивая, ответственная, активная.
Имею опыт работы в качестве корреспондента газеты и телевидения,
копирайтера, рерайтера, менеджера по рекламе, а также ассистента
режиссера ТВ.
Персональные навыки: создание информационных, аналитических, презентационных текстов, а также видеоматериалов.
Уверенный пользователь ПК и сети Интернет: владею Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Adobe Photoshop,
Adobe InDesign, Adobe Premiere.
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$1/час
от $1от 3 часов
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