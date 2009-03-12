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Антон Евсеичев JN0iZzze

 
34 годаРоссия/Нижний Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Веб-программирование, Вёрстка, Установка дизайна

Специализация: Веб-программирование, вёрстка, установка дизайна, CMS ...

Технологии: PHP, HTML, JavaScript (DOM, Ajax, Jquery, Prototype), CSS, Smarty, MySQL

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Вёрстка: HTML, CSS, JavaScript (DOM, Ajax, Jquery, Prototype)

Кросбраузерная вёрстка(IE6, IE7, Opera, Mozilla Firefox, Safari), "резиновая" и фиксированная, блочная и табличная

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryAjax
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Отзывы заказчиков
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$50
10 баллов
15 лет назад
Проверстать дизайн и поставить на CMS
Верстка - отличная, на проф. Уровне !