Веб-программирование, Вёрстка, Установка дизайна
Специализация: Веб-программирование, вёрстка, установка дизайна, CMS ...
Технологии: PHP, HTML, JavaScript (DOM, Ajax, Jquery, Prototype), CSS, Smarty, MySQL
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Вёрстка: HTML, CSS, JavaScript (DOM, Ajax, Jquery, Prototype)
Кросбраузерная вёрстка(IE6, IE7, Opera, Mozilla Firefox, Safari), "резиновая" и фиксированная, блочная и табличная
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
15 лет назад
Верстка - отличная, на проф. Уровне !