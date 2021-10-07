Требуется доработка действующего сайта Тильда https://sturgeonestate.ru: 1. Карточки товара (4 шт) - наполнение, визуализация товара 2. Доработка дизайна сайта + всплывающие окна (информация о будущих датах поставки) 3. Оплата, полная, частичная, предзаказ, настройка рассылок 4. Создание и наполнение FAQ 5. Установка ...
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо составить описание товарного знака для подачи заявки для регистрации товарного знака в Роспатенте. Необходимо переформатировать файл под предъявляемые требования: формат tiff, разрешение – 300 dpi, размер при печати (максимальный) 8x8 см, размер файла должен быть не ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо создать тизер продукта в 2х версиях EN и RUS Сегмент супер Лакшери икра осетровая ALMAS Важно понимать уровень аудитории, потребителя. Стоимость 1 кг продукта от 14 до 40 тыс $ Продукт крайне редкий и уникальный, очередь ...Дизайн продукции3 заявкиЗакрыт2 года назад