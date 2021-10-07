JNJN3si2

Алла JNJN3si2

 
38 летРоссия/Воронеж
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Требуется доработка действующего сайта Тильда

    Требуется доработка действующего сайта Тильда https://sturgeonestate.ru: 1. Карточки товара (4 шт) - наполнение, визуализация товара 2. Доработка дизайна сайта + всплывающие окна (информация о будущих датах поставки) 3. Оплата, полная, частичная, предзаказ, настройка рассылок 4. Создание и наполнение FAQ 5. Установка ...

    Дизайн сайта
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

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    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

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    Дизайн продукции3 заявки
    Закрыт
    2 года назад