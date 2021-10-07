Необходимо составить описание товарного знака для подачи заявки для регистрации товарного знака в Роспатенте. Необходимо переформатировать файл под предъявляемые требования: формат tiff, разрешение – 300 dpi, размер при печати (максимальный) 8x8 см, размер файла должен быть не ...