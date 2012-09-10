Опыт работы рерайт/копирайт.

Образование: высшее. НПУ им. М.П. Драгоманова, специалист по издательскому делу, редактор. Украинская филология.

Множество интересов и опыт работы в различных сферах позволяют с удовольствием писать на многие темы. Большой опыт поиска информации.

Практикую копирайт, творческий рерайт (рерайт+копирайт) и строгий рерайт (в зависимости от темы).

Активно использую Etxt и Advego Plagiatus (шингл 3, универсальность выше 95%).

Гарантирую грамотность, строгое соблюдение сроков, адекватно отношусь к критике.

Заинтересована в плодотворном сотрудничестве.

Знание языков: украинский литературный, русский литературный, английский разговорный.

Писательские предпочтения: художественный, научный стили, публицистика.

Предпочитаемые темы:

Красота и здоровье; спорт: фрирайд байк, йога, силовые тренировки, бег; строительство, ремонт; психология: детская, женская, мужская, успеха, творчества, межличностных отношений; академические работы; финансы; музыка, вокал; кино